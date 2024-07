Zatrzymany kolejny mężczyzna z grupy przestępczej zamieszanej w nielegalną fabrykę papierosów

Data publikacji 23.07.2024 Powrót Drukuj

W minioną środę, wczesnym rankiem, do jednego z mieszkań w Świebodzicach, zapukali policyjni kontrterroryści. Pojawili się tam w związku ze sprawą prowadzoną przez wałbrzyskich funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą, która dotyczy nielegalnej fabryki papierosów. Jest to kontynuacja sprawy, o której informowaliśmy rok temu, gdzie na Piaskowej Górze zabezpieczono ponad 12 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 11 milionów sztuk papierosów przygotowanych do wprowadzenia na rynek wraz z podrobionymi opakowaniami znanych marek tytoniowych. Dwadzieścia jeden osób zostało wtedy tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.