Pobili mężczyznę, siłą wsadzili go do samochodu i wywieźli poza miasto Data publikacji 23.07.2024 Powrót Drukuj 65-latek został dotkliwie pobity, doprowadzony do stanu bezbronności i okradziony. Następnie siłą wepchnięty do samochodu przez trzech mężczyzn. Zaalarmowani o tym fakcie policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. W wyniku podjętych czynności mundurowi bardzo szybko zatrzymali trzech mężczyzn. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo i tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Teraz odpowiedzą karnie za popełnione przestępstwa, a grozi im surowa kara pozbawiania wolności, bo nawet do 25 lat.

Wieczorem 17 lipca br. na terenie powiatu kłodzkiego w jednym z mieszkań doszło do pobicia 65-letniego mężczyzny. Trzyosobowa grupa siłą wtargnęła do lokalu. Szybko okazało się, że mężczyźni nie mają pokojowych zamiarów. Napastnicy zaczęli okładać swoją ofiarę pięściami po całym ciele doprowadzając seniora do stanu bezbronności. Ponadto dokonali też kradzieży jego dokumentów i telefonu komórkowego. Po wszystkim cała trójka zmusiła swoją ofiarę do opuszczenia mieszkania. Następnie siłą wepchnęła go do samochodu. Tam został pozbawiony wolności i wciąż był bity przez agresorów. W miejscu mało uczęszczanym przez mieszkańców, poza miastem, wyprowadzili 65-latka z pojazdu i jeszcze raz dotkliwie pobili.

Pokrzywdzony wykorzystał moment zamieszania i uciekł brutalnym oprawcom. Napotykając przypadkową osobę poprosił o zaalarmowanie policjantów. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało pokrzywdzonego z poważnymi obrażeniami ciała do szpitala. Policjanci już po kilkudziesięciu minutach zatrzymali podejrzewanych o te czyny. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu kłodzkiego w wieku 30 i 36 lat, którzy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Funkcjonariusze przy zatrzymanych znaleźli skradzione dokumenty oraz telefon pokrzywdzonego. Wszyscy podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty rozboju, pozbawiania wolności ze szczególnym udręczeniem oraz pobicia, w wyniku którego 65-latek doznał ciężkich obrażeń ciała.

Przeprowadzone czynności oraz zabezpieczony materiał dowodowy i jego szczegółowa analiza, dały podstawę do przedstawienia trzem podejrzanym zarzutów oraz wystąpienia przez prokuraturę do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie.

Sąd po zapoznaniu się z aktami postanowił o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za przestępstwa, o które mężczyźni są podejrzani, grozi bardzo surowa kara, bo nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dzięki szybkiej i rzetelnej pracy mundurowych sprawcy nie pozostali bezkarni. Wolnością nie cieszyli się nawet przez godzinę.