Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 23.07.2024 Powrót Drukuj Postawą zasługującą na pochwałę wykazał się starszy posterunkowy Daniel Stanowicki z Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, jadąc z rodziną nad jezioro zwrócił uwagę na kierowcę, którego jazda wzbudziła podejrzenia, że może być nietrzeźwy. Gdy mundurowy uniemożliwił mu dalszej jazdy wyczuł w rozmowie z mężczyzną silną woń alkoholu. Patrol, który dotarł na miejsce potwierdził, że ma on prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki zdecydowanej reakcji policjanta, udało się uniknąć zagrożenia na drodze, jakie mógł stworzyć nieodpowiedzialny 19-latek.

O tym, że policjantem jest się przez całą dobę udowodnił st. post. Daniel Stanowicki z Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce. W minioną sobotę, jadąc z wspólnie z rodziną wypoczywać nad lokalnym jeziorem zwrócił on uwagę na kierowcę pojazdu Mini, który jechał przed nim. Miał on problem z utrzymaniem pojazdu na swoim pasie i kilkukrotnie gwałtownie hamował. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariusza, więc zaniepokojony sytuacją postanowił uniemożliwić mu dalszą jazdę. Gdy tylko wysiadł z pojazdu i podszedł do 19-latka natychmiast wyczuł od niego alkohol. Obok w pojeździe leżały również butelki z alkoholem. Zdziwiony reakcją policjanta młody kierowca twierdził, że dziś jeszcze nic nie wypił, lecz wezwany na miejsce patrol potwierdził, że ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Młody kierowca stracił prawo jazdy i wkrótce za jazdę po alkoholu odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Reagujmy, gdy widzimy pijanego kierowcę! Nie pozwólmy mu kontynuować dalszej jazdy i stwarzać zagrożenia dla innych na drodze. O takim fakcie możemy powiadomić najbliższą jednostkę policji - również anonimowo, dzwoniąc pod 112. Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał!