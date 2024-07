Policjant w czasie wolnym od służby uratował tonącą 10-letnią dziewczynkę Data publikacji 24.07.2024 Powrót Drukuj Wydawało się, że to będzie najzwyklejszy weekendowy wypad z rodziną nad jezioro. Nic bardziej mylnego. Policjant pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji Poznań Północ wypoczywając nad Jeziorem Powidzkim uratował tonącą 10-letnią dziewczynkę. St. post. Mateusz Walczak, gdy usłyszał, że topi się dziecko, natychmiast wbiegł na pomost i pomógł wyciągnąć 10-latkę na brzeg.

Starszy posterunkowy Mateusz Walczak, na co dzień pełniący służbę w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań - Północ, w minioną sobotę (20 lipca) wypoczywał wraz z rodziną nad jeziorem w Powidzu. W pewnym momencie usłyszał wołanie o pomoc. Spacerująca po drewnianym pomoście dziewczynka wpadła do wody i nie wypłynęła.

Policjant nie zastanawiał się ani chwili i ruszył na pomoc. Wbiegł na pomost i pomógł świadkom zdarzenia wyciągnąć dziecko z wody. Dziewczynka nie oddychała, jej ciało było sine. Rozpoczęła się dramatyczna walka o jej życie. Policjant przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i po dłuższej chwili 10-latka zaczęła oddychać. Policjant ułożył dziecko w pozycji bocznej bezpiecznej i monitorował czynności życiowe do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Po chwili na miejsce przybyli ratownicy medyczni i dziewczynka przytomna została przetransportowana do szpitala w Koninie. Okazało się, że była pod opieką ojca, który na moment spuścił ją z oka rozbijając namiot na plaży. Ta chwila mogła kosztować jego córkę życie. Na szczęście st. post. Mateusz Walczak pojawił się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

Policjanci przypominają: właśnie, teraz kiedy wielu z nas korzysta z uroków wakacji spędzając czas nad wodą nie pozwólmy, aby zbytnia beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich, ponieważ każda chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.

Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych.

Woda to wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji, z którego należy korzystać z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i rozsądkiem, a bezpieczna kąpiel to zdrowie i życie nasze oraz najbliższych!