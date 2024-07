Odpowiedzą za pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, wobec trzech mężczyzn w wieku od 23 do 26 lat. Natomiast wobec podejrzanej 41 i 42-latki prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego i poręczeń majątkowych. Wszyscy są podejrzani o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 47–letniego ostrowczanina. Do przestępstwa doszło w minioną sobotę przed jednym z lokali na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Za to przestępstwo może im grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.