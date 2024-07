Porozumienie na dofinansowanie zakupu specjalistycznych aut dla psów służbowych stało się faktem Data publikacji 24.07.2024 Powrót Drukuj Porozumienie zawarte pomiędzy KWP w Bydgoszczy a Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dotyczące dofinansowania projektu pn. „Poprawa skuteczności wykorzystania psów służbowych do prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup samochodów dla kujawsko-pomorskiej Policji” pozwoli na zakup 10 tego typu aut. Dzięki nim podniesienie się jakość transportu naszych czworonożnych funkcjonariuszy co w rezultacie przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych przez nich działań.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 10 lipca zawarła porozumienie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa skuteczności wykorzystania psów służbowych do prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup samochodów dla kujawsko-pomorskiej Policji”.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, zaś bezpośrednim polepszenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu transportowego do przewozu psów służbowych dla kujawsko-pomorskiej Policji.

Przedmiotem projektu jest zakup 10 samochodów, które trafią do 10 jednostek naszego garnizonu:

1. KPP w Aleksandrowie Kujawskim,

2. KPP w Brodnicy,

3. KPP w Chełmnie,

4. KPP w Nakle nad Notecią,

5. KPP w Radziejowie,

6. KPP w Sępólnie Krajeńskim,

7. KPP w Świecue,

8. KPP w Wąbrzeźnie,

9. KMP w Grudziądzu,

10. KWP w Bydgoszczy do Wydziału Prewencji.

Psy służbowe, poza wykonywaniem służb patrolowych czy prowadzeniem czynności interwencyjnych, związanych z zatrzymaniem osób, ich pilnowaniem, doprowadzeniem i konwojowaniem, zabezpieczaniem oraz przywracaniem naruszonego porządku publicznego, a także udziałem w pościgach za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, uczestniczą również w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych. Skuteczność wyszkolonego psa policyjnego zależy od warunków pracy, bytowania oraz zapewnienia bezpiecznego, komfortowego transportu na miejsce zdarzenia. Zakup nowych pojazdów do przewozu psów służbowych pozwoli na wycofanie dziesięciu blisko dwudziestoletnich, najbardziej wyeksploatowanych samochodów. Podniesienie jakość transportu czworonożnych funkcjonariusz, wpłynie korzystnie na ich bezpieczeństwo podczas podróży, stan psychofizyczny jak i na czas dotarcia na miejsce zdarzenia. Co w rezultacie przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 2 550 000,00 zł, a na jego realizację KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 657 500,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Celu szczegółowego 2 iv. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

