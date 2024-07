Centralne Obchody Święta Policji 2024

Data uroczystości w historii naszej formacji jest nieprzypadkowa. 24 lipca 1919 r. powołano Policję Państwową, jednolitą służbę na terenie młodego państwa polskiego, które po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość, choć nadal musiało walczyć o swoje granice.

Na uroczystość przed Zamkiem Królewskim w Warszawie przybyły najwyższe władze państwowe z Marszałkiem Sejmu RP Szymonem Hołownią, Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomaszem Siemoniakiem. Obecni byli zaproszeni goście, politycy, przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku policyjnym oraz duchowieństwo. Na trybunie honorowej było także całe kierownictwo Policji na czele z Komendantem Głównym Policji insp. Markiem Boroniem. Nie zabrakło reprezentantów policji zagranicznych, polskich oficerów łącznikowych służących poza granicami kraju oraz zagranicznych pełniących służbę w Polsce.

Przed trybunę honorową pododdziały uczestniczące w ceremonii przeszły w kolumnie marszowej z Rynku Nowego Miasta. Prowadziła je Motocyklowa Asysta Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Całość zamykał pododdział konny.

Ceremonia rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt i wykonaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie wszyscy minutą ciszy oddali hołd policjantom i policjantkom, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca oraz pracownikom Policji, którzy odeszli na wieczną służbę.

Wszystkich zebranych powitał uroczyście Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który zwrócił się także do funkcjonariuszy i pracowników Policji:

- Z głębokim uznaniem i szacunkiem pragnę wyrazić swoją wdzięczność za Waszą codzienną służbę i pracę - powiedział szef polskiej Policji. - Dziękuję za gotowość do działania w każdej chwili, za empatię w kontaktach ze społeczeństwem oraz otwartość na drugiego człowieka. Jestem dumny z tego, że nasz kraj może liczyć na tak oddanych i pełnych poświęcenia funkcjonariuszy i pracowników Policji. Ogromne wyrazy podziękowania kieruję do Waszych rodzin i bliskich. Dziękuję Państwu za wsparcie, za cierpliwość i zrozumienie, które stanowią nieocenioną pomoc w najtrudniejszych dla nas chwilach. Jesteście cichymi bohaterami, których poświęcenie jest równie ważne jak służba.

Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń państwowych, medali i odznak resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Ogółem postanowieniami Prezydenta RP z okazji Święta Policji zostało odznaczonych: 346 osób - Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, 801 osób - Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę oraz 326 osób Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę. Decyzjami Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji odznaczono 55 osób Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji, 81 osób Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji i 278 osób Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji. Medal imienia podkomisarza Andrzeja Struja przyznano 69 osobom. Ponadto uhonorowano wyróżniających się funkcjonariuszy Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Odznakami Zasłużony Policjant.

Na placu Zamkowym Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń przyjął również ślubowanie od nowych policjantów z garnizonu stołecznego i mazowieckiego. Wręczono również statuetki pięciorgu laureatom Konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Na zakończenie przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe.

- Pomagacie słabszym, tym spośród nas, którzy źle się mają, których zaskoczył zły los, którym przytrafiło się nieszczęście - zwrócił się do policjantów Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia. - Zaoferowanie takiej pomocy wymaga przekroczenia siebie, a czasem swojego instynktu samozachowawczego. Wymaga też odwagi i szybkich, nieoczywistych decyzji, a także poświęcenia. Życzę Wam, abyście prócz słów wdzięczności które wtedy słyszycie, mieli to wewnętrzne przekonanie że jesteście dobrymi ludźmi, że zrobiliście coś dobrego, coś co sprawia, że suma zła w świecie jest mniejsza, a suma dobra odrobinę większa.