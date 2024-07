Międzynarodowe warsztaty strzelców wyborowych Data publikacji 27.07.2024 Powrót Drukuj Przez tydzień kilkunastu policyjnych strzelców wyborowych z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, partnerskich specjalnych jednostek interwencyjnych europejskiej platformy „ATLAS” oraz ukraińskich jednostek specjalnych doskonaliło swoje umiejętności strzeleckie w Wierzbicy koło Radomia i Gdyni. Tym razem pogoda nie była sprzymierzeńcem uczestników. Silne podmuchy wiatru utrudniały niemal każde zaplanowane zadanie. Mimo tych niesprzyjających warunków strzelcy od rana do wieczora wytrwale ćwiczyli różne scenariusze potencjalnie możliwych zdarzeń.

Wiatr był wyzwaniem

- Zajęcia zaplanowane zostały w dwóch lokalizacjach: na Mazowszu i Pomorzu. Uczestnicy warsztatów podzieleni byli na 2-3-osobowe zespoły. Do dyspozycji mieli długą broń (wyborową) z celownikiem optycznym, co ułatwiało im precyzyjne oddania strzału z dużej odległości (1450 m). Działaliśmy w wyznaczonych strefach. Każdy z członków grupy miał określone zadania. Przed każdym omawiane były bardzo dokładnie warunki bezpieczeństwa, analizowano też bardzo dokładnie warunki pogodowe: kierunek i siłę wiatru, widoczność (ostre słońce lub mgła) – mówi kierownik Sekcji Strzelców wyborowych Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA”, koordynator warsztatów i dodaje: - Nie tylko skomplikowane zadanie było tym razem wyzwaniem dla naszych uczestników warsztatów. Przy tego rodzaju strzelaniach w otwartej przestrzeni niezwykle ważna jest pogoda. A ta zdecydowanie utrudniała prawidłowe wykonanie zadania.

Tu nie wystarczy tylko mieć doskonały wzrok. Tu potrzebna jest również wiedza ścisła, szczególnie gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają i np. gdy, tak jak to było podczas ćwiczeń, wiatr stanowi duże utrudnienie. Przy strzale z odległości kilometra tor lotu pocisku przy silnym wietrze może spowodować zmianę punktu trafienia pocisku przewyższającą kilkukrotnie szerokość celu.

Liczyły się specjalne umiejętności

Wyszkolenie dobrego strzelca wymaga czasu i wielu ćwiczeń, także w trudnych warunkach. Ciągłe doskonalenie umiejętności pozwala funkcjonariuszom przygotować się jak najlepiej do różnych, trudnych do przewidzenia sytuacji. - Specjalne umiejętności strzelca, takie jak: umiejętność precyzyjnego strzelania z dużej odległości, umiejętności obserwacji, maskowania – to wszystko decyduje o pomyślności wykonywanego zadania. Od tego też zależy bezpieczeństwo kolegów z zespołu – podkreśla koordynator warsztatów.

– Zadbaliśmy, by uczestnicy z BOA, Litwy, Czech, Belgii, Portugalii i Ukrainy pod okiem instruktorów mieli możliwość przećwiczyć strzelanie w naturalnych warunkach, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Z każdym kolejnym zadaniem poziom trudności rósł. Dobór miejsc pozwalał na takie zorganizowanie warsztatów, by każdy zespół mógł przećwiczyć coraz bardziej wymagające scenariusze. Tego typu warsztaty są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk przez funkcjonariuszy wykonujących zadania strzelców wyborowych – mówi koordynator z BOA.

Symulacja realnych działań z Black Hawkiem

Od pięciu lat policyjni kontrterroryści mają możliwość realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. - Parametry oraz charakterystyka tej maszyny pozwalają na szybkie przerzucanie funkcjonariuszy w miejsce działania, szturm z powietrza policyjnych kontrterrorystów, wykonanie dynamicznego podejścia, desantu na linach, stabilnego zawisu, a tym samym na przeprowadzenie działań bojowych w trudnych warunkach, także z udziałem strzelców. Cykliczne treningi z udziałem operatorów umożliwiają nam skoordynowanie wspólnych działań na wypadek realnej sytuacji operacyjnej, by skutecznie zareagować w przypadku zaistnienia zagrożenia terrorystycznego – mówi pilot z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

– Współpraca z innymi jednostkami interwencyjnymi jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju i Unii Europejskiej. Analizując aktualną sytuację na świecie, a szczególnie w naszym regionie, systematyczne szkolenia, ćwiczenia, warsztaty funkcjonariuszy, organizowane w najtrudniejszych warunkach i środowiskach, dają możliwość przygotowania się na sytuacje, w których konieczne będzie użycie strzelców, a także wykorzystanie floty lotnictwa policyjnego – dodaje koordynator warsztatów z BOA.