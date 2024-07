Internetowy oszust w rękach policjantów Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Łowiccy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali oszusta, który oferował do sprzedaży w internecie bilety na koncerty muzyczne. Pokrzywdzeni po wpłaceniu gotówki, biletu nie otrzymywali. 24-latkowi grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa miała swój początek w drugiej połowie marca. Łowicka policja otrzymała zgłoszenie oszustwa, gdzie nieznany sprawca za pośrednictwem sieci internetowej zaoferował do sprzedaży bilety wstępu na koncerty. Pokrzywdzony, chcąc je nabyć, po uiszczeniu kilkuset złotych opłaty, biletów nie otrzymał. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcji. Wykonali szereg czynności, które doprowadziły do wytypowania sprawcy. To 24-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy w swoim miejscu zamieszkania. Policjanci ustalili, że od pewnego czasu oferował w internecie do sprzedaży bilety na różne koncerty na terenie całego kraju, czerpiąc z tego korzyści, po kilkaset złotych za bilet. Zebrany dotychczas materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 11 prokuratorskich zarzutów oszustwa. 24-latkowi grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Łowiczu zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny. Sprawa jest rozwojowa.

Apelujemy o ostrożność! Każdorazowo przed zakupem należy przeprowadzić rozeznanie w Internecie co do prawdziwości i uczciwości sprzedającego. Należy dokładnie sprawdzić strony, na których dokonujemy zakupów.

Pamiętaj!

sprawdź, czy strona internetowa korzysta z bezpiecznego systemu płatności

sprawdź opinie, inni mogli zamieszczać swoje doświadczenia, ostrzegając innych;

zwróć szczególną uwagę na nazwę i domenę witryny, gdyż niewielkie zmiany w nazwie lub domenie przypominającej znaną markę mogą skierować Cię do zupełnie innej firmy;

sprawdź, czy strona internetowa oferuje pełne dane kontaktowe - numer telefonu stacjonarnego, adres i wszelkie inne informacje, które ułatwiłyby Ci kontakt, gdyby coś poszło nie tak;

sprawdź, czy strona internetowa oferuje regulamin, zasady zwrotu pieniędzy i politykę prywatności.

Twoja czujność pomoże Ci uchronić się przed oszustami, nie zostaniesz oszukany i nie stracisz pieniędzy!