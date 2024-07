"Za zangażowanie w udzielenie mi pomocy" - Podziękowania dla policjantów ze Świeradowa Zdroju Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj „Jestem pod ogromnym wrażeniem podejścia do obowiązków, ich zaangażowania w udzieleniu mi pomocy. Wykazali ogromną empatię i wrażliwość na mą przykrą przygodę….”- takimi słowami mieszkaniec Wrocławia wyraził słowa uznania za wyjątkowe zaangażowanie, profesjonalizm i empatię funkcjonariuszy z Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdrój.

Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie Zdroju codziennie wykonują czynności związane ze sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców powiatu lubańskiego oraz turystów. Kilka dni temu do rewiru zgłosił się pokrzywdzony, mieszkaniec Wrocławia, informując, że mogło dojść do kradzieży lub zagubienia portfela. Jednak niepokojące było to, że na telefon pokrzywdzonego zaczęły spływać sms’y potwierdzające transakcje zakupów sklepowych, których nie dokonywał. W czasie, gdy jeden z policjantów przyjmował zawiadomienie, drugi udał się do sklepu, gdzie miało dojść do transakcji.

Według ustaleń mundurowych, pracownica sklepu, która rozpoczynała poranną zmianę zauważyła „znalezisko”, a następnie wyjęła z portfela kartę bankomatową i dokonała zakupu na terenie tego samego sklepu artykułów spożywczych.

W sprawie funkcjonariusze z Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdrój zatrzymali parę w wieku 56 i 63 lat mieszkańców powiatu lubańskiego, którzy przy użyciu kradzionej karty płatniczej dokonywali w sklepach transakcji zbliżeniowych oraz próbowali wypłacić przy jej pomocy pieniądze.

Turysta z Wrocławia wystosował na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu podziękowania dla zaangażowanych mundurowych.

Cieszymy się, gdy praca policjantów spotyka się z uznaniem obywateli, wobec których wykonujemy swoje codzienne czynności.