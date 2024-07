Stop Agresji Drogowej – nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Czym grozi korzystanie z telefonu przez kierowcę w trakcie jazdy? Przede wszystkim tragicznymi konsekwencjami w razie spowodowania wypadku drogowego. Ponadto za używanie telefonu kara została określona przez kodeks wykroczeń. Od 17 września 2022 roku wynosi ona 500 zł mandatu i 12 punktów karnych.

Kierujący autobusem jadąc jedną z ulic w Olsztynie, przewożąc pasażerów, zamiast skupić się na drodze, swój wzrok skupiał na telefonie. Pisał wiadomości, przeglądał różne treści i rozmawiał prowadząc pojazd. Swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, pasażerów ale i dla wszystkich użytkowników drogi. Nagranie zostało przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej przez jednego ze świadków tego nieodpowiedzialnego zachowania. Policjanci ustali dane kierującego autobusem i wyciągnęli wobec niego prawem przewidziane konsekwencje. Został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych, a na jego konto trafiło też 12 punktów karnych.

Konsekwencje naruszenia przepisu są dotkliwe dla kierujących, ale znacznie gorsze jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza przyczynienie się do wypadku, w którym ktoś ginie albo odnosi obrażenia i to tylko dlatego, że kierowca patrzył w wyświetlacz telefonu. Prowadzona rozmowa może tak zaabsorbować kierowcę, że za późno zauważy niebezpieczeństwo na drodze. Gdy wydłuża się czas reakcji, to jednocześnie droga hamowania jest dłuższa. Możemy nie być w stanie zatrzymać na czas pojazdu, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Apelujemy, aby będąc za kierownicą, nie rozmawiać przez telefon komórkowy w żaden sposób. Unikniemy wtedy nie tylko ewentualnego mandatu, ale też i PRZEDE WSZYSTKIM możemy uniknąć niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Twoja reakcja ma znaczenie. Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko – mazurskiego należy wysyłać na adres: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka ,,Stop agresji drogowej” umożliwia każdemu kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poinformowanie funkcjonariuszy. Jest to narzędzie, które pozwala eliminować z dróg piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko sobie ale i innych użytkowników dróg.

(KWP w Olsztynie / sc)

Film rozpoczyna logo "Stop agresji drogowej". Następnie widać nagranie , gdzie kierujący podczas jazdy korzysta z telefonu komórkowego. Film kończy logo "Stop agresji drogowej