Gorzowski policjant łączy pasję ze służbą. Ma mnóstwo tytułów i właśnie został mistrzem Europy

Aspirant Dawid Markowski to policjant, który łączy służbę ze swoją pasja, którą od wielu lat są kajaki. Funkcjonariusz gorzowskiej komendy miejskiej sięgnął po kolejny tytuł. Tym razem w kanadyjce wraz z kolegą został Mistrzem Europy Masterów na dystansie 12 kilometrów.

Z Mistrzostwa Polski i Świata w kajakarstwie przywiózł już wiele medali, także tych złotych. Reprezentował Polskę w Chinach podczas wyścigów Smoczych Łodzi. Teraz do swojej kolekcji dołączył złoty medal Mistrzostw Europy Masters w kanadyjce C2 na dystansie 12 kilometrów. Tak w ogromnym skrócie wyglądają ostatnie sportowe sukcesy aspiranta Dawida Markowskiego. Ale osiągał je także przed wstąpieniem do służby.

W Poznaniu odbyły się zawody Canoe Marathon European Championship, a jednym z ich uczestników był właśnie dzielnicowy z Gorzowa Wielkopolskiego. To policjant, który doskonale łączy pasję ze służbą. Kajakarstwo to sport, który uprawia od wielu lat. W swojej karierze miał już wiele wygranych, ale nadal jest u niego chęć do trenowania i startowania w zawodach.

Aspirant Dawid Markowski to także policjant, który angażuje się w realizację służbowych obowiązków i pomoc innym. Opisywane wcześniej akcje wspinaczki po balkonach, by ratować kobietę czy wyważenie drzwi, by pomóc mężczyźnie to przykłady, które potwierdzają, że mundur nosi nie przez przypadek.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć determinacji w dążeniu do osiągania kolejnych sukcesów, zarówno tych sportowych, jak i zawodowych.