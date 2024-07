Uroczysty apel z okazji Święta Policji w KGP Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Święto Policji to wydarzenie szczególne dla każdego funkcjonariusza i pracownika naszej formacji. Uroczystości z nim związane obchodzone są nie tylko 24. lipca. Dziś, dzień po obchodach centralnych, które odbyły się na Placu Zamkowy w Warszawie, ten szczególny dzień celebrowano także na dziedzińcu Komendy Głównej Policji.

W czwartek 25. lipca tuż po godzinie 10 na dziedzińcu Komendy Głównej Policji odbył się uroczysty apel z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Tomasza Szymańskiego, Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia oraz jego zastępców - nadinsp. Romana Kustera, nadinsp. Rafała Kochańczyka oraz insp. Tomasza Michułki. Sekretarz Stanu, Komendant Główny Policji oraz jego zastępcy tuż przed apelem złożyli wieńce pod Tablicą Pamięci w gmachu KGP, na której znajduje się już 127 nazwisk policjantów, którzy rotę ślubowania wypełnili aż do końca.



Na uroczystość przybył także Komendant Główny Straży Granicznej, gen. dyw. Robert Bagan, konsul generalny RP w Lyonie, prof. dr. hab. nauk med. Piotr Suwalski, dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA z zastępcą dr. Konstantym Szułdrzyńskim oraz pełnomocnikiem Markiem Purzyckim. Prowadzący uroczystość lektor gorąco przywitał szefów jednostek organizacyjnych Policji, kadrę kierowniczą komórek organizacyjnych oraz pełnomocników KGP, przedstawicieli władz, związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji, a także przedstawicieli duchowieństwa. Szczególnie serdecznie powitano zgromadzonych policjantów i policjantki oraz pracowników i pracownice Policji oraz wszystkich zgromadzonych przedstawionych do odznaczeń, medali i awansów.



Uroczysty apel rozpoczęł się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości. Po przeglądzie Pododdziału Reprezentacyjnego Polskiej Policji podniesiono flagę państwową na maszt oraz nastąpiło odegranie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po uroczystej zmianie warty przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” odczytano postanowienia o nadaniu odznaczeń państwowych, medali i odznak resortowych oraz aktów mianowania.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy medalem złotym „Za Długoletnią Służbę” odznaczono 364 osoby, medalem srebrnym 801 osób i 362 osoby medalem brązowym. Odznaczonych uhonorowali Sekretarz Stanu Tomasz Szymański oraz Komendant Główny Policji, insp. Marek Boroń.



Następnie odczytana została decyzja Ministra SWiA o nadaniu medali i odznak resortowych oraz rozkazów personalnych KGP o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Złotym „Medalem za Zasługi dla Policji” uhonorowano 55 osób, 85 osób srebrnym i 278 osób srebrnym. Wśród uhonorowanych tym medalem znaleźli się goście honorowi uroczystości, m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, w tym gen. dyw. SG Robert Bagana. Kolejne odznaczenia, tym razem związkowe nadał Zarząd Główny NSZZP, a wśród odznaczonych znalazł się m.in. insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu KGP.Odznaki złote „ Zasłużony Policjant” otrzymało 123 policjantów, srebrne 306 i brązowe 1084 policjantów. Rozkazami personalnymi KGP insp. Marka Boronia mianowanych zostało ponadto łącznie 858 policjantów we wszystkich korpusach Policji.

Tekst: asp. szt. Tomasz Dąbrowski - BKS KGP

Zdjęcia:

nadkom. Piotr Świstak - BKS KGP,

Grzegorz Utnik - GKGP,

Krzysztof Chrzanowski - BKS KGP