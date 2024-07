Sprawcy rozboju na seniorce zatrzymani przez kamiennogórskich kryminalnych Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Kamiennogórscy kryminalni zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy są podejrzewani o rozbój dokonany na starszej kobiecie. Mężczyźni weszli do mieszkania seniorki, a następnie przytrzymali i zakneblowali kobietę, aby ukraść telewizor. Teraz grozi im kara nawet 15 lat więzienia, a tymczasem trafili do aresztu na 3 miesiące.

W nocy z soboty na niedzielę (20/21 lipca) w mieszkaniu na terenie gminy Marciszów doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Trzech młodych mężczyzn miało wejść do mieszkania seniorki, przytrzymać kobietę, zakneblować jej usta, a wszystko po to, żeby wynieść z wnętrza telewizor o wartości 2 tysięcy złotych.

W toku szeregu wykonanych czynności, które miały na celu wytypowanie podejrzewanych o ten czyn mężczyzn, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze już kolejnego dnia zatrzymali w tej sprawie dwóch 19-latków oraz 26-latka z powiatu wałbrzyskiego.

Materiał dowodowy zebrany przez policjantów pozwolił na przedstawienie im zarzutu z artykułu 280 Kodeksu karnego, za które grozi od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze po zapoznaniu się z dokumentacją przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.