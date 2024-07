Nasza ekipa jest w Paryżu Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Przewodnik psa służbowego mł. asp. Tomasz Burchardt z gdańskiej komendy miejskiej i jego podopieczny Iron od 15 lipca pełnią służbę w stolicy Francji. Razem z policjantami innych państw dbają o bezpieczeństwo podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraoplimpijskich.

Funkcjonariusz z wydziału prewencji gdańskiej komendy miejskiej mł. asp. Tomasz Burchardt i jego pies służbowy Iron dotarli do Paryża już 15 lipca. Od tamtego czasu w ramach wsparcia francuskich policjantów biorą udział w patrolach na terenie stolicy Republiki Francuskiej. Ich codzienne zadania to m.in. rozpoznanie minersko-pirotechniczne obiektów, na których będą odbywać się igrzyska. To także wspólne patrole z policjantami innych państw. Zdobyta wiedza, doświadczenie, specjalistyczne szkolenia oraz znajomość języków, pozwala efektywnie wykonywać te zadania. Każdego dnia na zakończenie służby jest też testowany czujny nos Irona. Jest to specjalnie przygotowane zadanie dla psa, aby zakończył pracę na tzw. pozytywie. Pies na koniec służby odnajduje (zaznacza) przedmiot lub miejsce z zapachem materiału pirotechnicznego. Tak wykonane przez czworonoga zadanie zostaje nagrodzone. Najczęściej jest to jego ulubiona zabawka. Iron też taką ma, jest to piłeczka.

2-letni owczarek belgijski malinois te zadania wykonuje z pasją i bezbłędnie. Mł. asp. Tomasz Burchart uczestniczył w kilkumiesięcznym szkoleniu swojego psa w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach i wie, że nos Irona nie zawodzi.

Pies jest zwierzęciem posiadającym doskonały węch i nie bez powodu znalazł swoje miejsce w takiej formacji jak Policja. Czworonogi w służbie wykorzystuje się do znajdywania ładunków wybuchowych i narkotyków. Psy służbowe potrafią wytropić osobę zaginioną, poszukiwaną, odnajdują też ludzkie zwłoki. Iron jest psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych, dlatego jego szkolenie było ukierunkowane na tego rodzaju zagrożenie.

W gdańskiej komendzie służy czterech czworonożnych funkcjonariuszy, dwa owczarki Belgijskie oraz dwa owczarki niemieckie. Ich praca jest niezwykle ważna w pierwszych chwilach po zaistniałym zdarzeniu. Pod opieką swoich przewodników ratują ludzkie życie, odnajdują osoby zaginione oraz tropią przestępców, odnajdują też narkotyki i materiały wybuchowe.