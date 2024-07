15-latka, która oszukała seniorkę z Nowego Targu metodą "na wypadek" została zatrzymana Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali 15-letnią mieszkankę Krakowa, która oszukała nowotarżankę metodą „na wypadek”. Seniorka była pewna, że pomaga swojej znajomej i przekazała nastolatce 100 tysięcy złotych na kaucję. Nieletnia została zatrzymana, wracając do domu i trafiła do Policyjnej Izby dziecka, a przekazane pieniądze zostały odzyskane.

23 lipca br. wieczorem, do 71-letniej mieszkanki Nowego Targu na telefon stacjonarny zadzwoniła płacząca kobieta. Podczas rozmowy podała się za znajomą seniorki, która miała spowodować wypadek drogowy i potrącić kobietę w ciąży. Przerażona twierdziła, że jest w komendzie Policji i trafi do więzienia nawet na 8 lat, jeżeli ta jej nie pomoże. Warunkiem było przekazanie ponad 100 tysięcy złotych na kaucję. Dla uwiarygodnienia zdarzenia, po chwili do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za adwokata. Oszuści naciskali na seniorkę, twierdząc, że potrącona kobieta zmarła. Wywołując w seniorce poczucie winy, nakłonili ją do przekazania gotówki. 71-latka przygotowała 100 tysięcy złotych i oddała młodej kobiecie, która przyszła do jej domu. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa, a sprawę zgłosiła w nowotarskiej komendzie i funkcjonariusze podjęli czynności w tej sprawie.

Rozpracowywanie oszustw metodą na wnuczka, na wypadek jest jednym z priorytetowych zadań małopolskiej Policji. Okazało się, że kobieta, która odebrała pieniądze od seniorki to 15-letnia krakowianka. Dziewczyna została zatrzymana na terenie Krakowa przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, kiedy taksówką wracała do domu. Policjanci znaleźli przy niej i zabezpieczyli ponad 100 tysięcy złotych. Nieletnia trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, a przekazane pieniądze zostały odzyskane.

Tymczasem przestrzegamy:

• Zawsze po otrzymaniu telefonu z informacją o wypadku z prośbą po pieniądze najpierw zadzwoń do członka rodziny, znajomej, żeby potwierdzić informację. Jeśli to możliwe – spotkaj się z nim.

• Jeśli nie rozpoznajesz głosu, odłóż słuchawkę – oszuści wywierają silny nacisk i presję, mają doświadczenie w manipulowaniu ludźmi, więc im szybciej zakończysz rozmowę, tym lepiej.

• Jeśli masz przekazać pieniądze, rób to tylko osobiście – bardzo charakterystyczne dla oszustw „na wnuczka”, „na wypadek” jest przysyłanie pośrednika, który ma odebrać pieniądze. Nie dawaj gotówki ani cennych rzeczy w ręce kogoś, kogo nie znasz.

• Odbierając telefon z prośbą o pieniądze, nigdy nie mów, ile masz gotówki i staraj się nie udzielać żadnych informacji osobistych.