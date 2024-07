Prawie 100 kradzieży z włamaniem do pojazdów. Szkody na ponad 12,5 mln złotych. Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 26.07.2024 Powrót Drukuj Otwoccy śledczy wspólnie z prokuraturą podczas prowadzonego śledztwa ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działająca w latach 2022 - 2023 podczas swojej przestępczej działalności dokonała blisko 100 kradzieży z włamaniem do pojazdów na terenie miasta stołecznego oraz powiatów ościennych, wyrządzając szkody na łączną kwotę ponad 12,5 mln zł. Śledztwo zostało zakończone skierowaniem wobec 6 podejrzanych aktów oskarżenia, w których zarzuca się setki czynów takich jak: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, kradzieże z włamaniem oraz paserstwo.

Sprawa swój początek miała w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to otwoccy kryminalni wspólnie ze stołecznymi funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, rozbili grupę przestępczą trudniącą się kradzieżami oraz paserstwem samochodów na terenie garnizonu stołecznego. Członkowie grupy kradzione auta rozbierali na części, a następnie te elementy sprzedawali. Podczas realizacji policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 4 podejrzanych. Wtedy zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku oraz zostały zastosowane pierwsze areszty tymczasowe wobec podejrzanych. Następnie rozpoczęła się ciężka praca dochodzeniowo śledcza, podczas której śledczy oraz prokuratura m.in. ustalali i przesłuchiwali świadków, analizowali na bieżąco materiał dowodowy, by odpowiednio kierować prowadzonym śledztwem.

Praca śledczych pozwoliła na przeprowadzenie kolejnej realizacji w maju poprzedniego roku. Wówczas został zatrzymany kolejny członek zorganizowanej grupy przestępczej. Tym razem był to 28-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Praca śledczych nabrała tempa. Policjanci wykonywali oględziny miejsc przestępstw oraz odzyskanych pojazdów, powoływali biegłych oraz analizowali przeprowadzone ekspertyzy. Sprawa liczy ponad 60 tomów akt, a sam akt oskarżenia składa się z ponad 200 stron, co ukazuje ogrom pracy, jaką musieli wykonać policjanci oraz prokuratorzy zaangażowani w śledztwo.

Wszystkie działania pozwoliły finalnie na zebranie materiału dowodowego, który umożliwił skierowanie wobec 6 zatrzymanych mężczyzn aktów oskarżenia. 34-letniemu mieszkańcowi powiatu wołomińskiego zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz pranie pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 500.000 zł. Dodatkowo zarzuca się mu 98 czynów kradzieży lub usiłowania kradzieży samochodów. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W akcie oskarżenia skierowanym wobec 28-letniego mieszkańca powiatu wołomińskiego zarzuca się mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 487.000 zł oraz 96 czynów kradzieży, usiłowania kradzieży samochodów. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Trzeciemu z zatrzymanych, 25-letniemu mieszkańcowi Warszawy zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 255.000 zł oraz kradzieży, usiłowania kradzieży 65 samochodów. Grozi u kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Przeciwko 2 kolejnym mężczyznom w wieku 40 oraz 28 lat skierowano akt oskarżenia, w którym zarzuca się im, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł oraz 38 czynów paserstwa. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Przeciwko 28-letniemu mężczyźnie skierowano akt oskarżenia, w którym zarzuca się mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy w kwocie nie mniejszej nić 200.000 zł oraz 2 czyny dotyczące paserstwa. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy mężczyźni ze swojej przestępczej działalności uczynili stałe źródło dochodu.

W trakcie prowadzonego śledztwa równolegle było stosowanych 7 tymczasowych aresztowań. Dzięki zaangażowaniu śledczych oraz prokuratury ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2022 - 2023. Podczas swojej przestępczej działalności jej członkowie dokonali blisko 100 kradzieży z włamaniem pojazdów na terenie miasta stołecznego oraz powiatów ościennych, wyrządzając łącznie szkodę na kwotę ponad 12.500.000 zł.

Ta sprawa jest przykładem doskonałej współpracy pomiędzy otwockimi organami ścigania, która była dotkliwym ciosem wymierzonym w przestępczość samochodową.