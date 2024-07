Strzyżowscy policjanci pomogli 65-latkowi wydostać się z zadymionego mieszkania Data publikacji 26.07.2024 Powrót Drukuj Szybkie i zdecydowane działanie policjantów ze Strzyżowa prawdopodobnie uratowało życie 65-latkowi. Mężczyzna nie był w stanie samodzielnie otworzyć drzwi i wydostać się na zewnątrz. Policjanci weszli przez balkon i wyprowadzili mężczyznę z zadymionego mieszkania.

Wczoraj po godzinie 14.00 oficer dyżurny strzyżowskiej komendy, otrzymał informację na temat pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań przy ul. Zawale w Strzyżowie. Na miejsce udali się policjanci, którzy jako pierwsi przystąpili do akcji ratunkowej. Z lokalu wydobywał się dym, a pomimo kilkukrotnych prób dostania się do wnętrza, nikt nie reagował i nie otwierał drzwi.

Policjanci ustali, że w mieszkaniu prawdopodobnie znajduje się mężczyzna. Nie mieli chwili do stracenia, liczyła się każda minuta. Funkcjonariusze musieli działać szybko i zdecydowanie, by nie doszło do tragedii, podjęli więc decyzję o wejściu do mieszkania przez drzwi balkonowe. W lokalu panowało duże zadymienie, przez co widoczność była ograniczona. W pobliżu drzwi wejściowych zauważyli leżącego mężczyznę, którego natychmiast wyprowadzili na balkon. 65-latek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

Szybkie i profesjonalne działanie policjantów najprawdopodobniej uratowały życie mężczyzny.