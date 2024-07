52-latek odpowie za udział w oszustwach na ponad ćwierć mln zł Data publikacji 26.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze zatrzymali 52-latka z Chełma, który brał udział w oszustwach przy inwestycjach w akcje podmorskiego gazociągu. Do oszustw doszło na terenie gm. Rejowiec Fabryczny. Oszukane zostały dwie kobiety, które pod wpływem manipulacji oszustów straciły łącznie ponad 260 000 zł. Rolą zatrzymanego było wypłacanie pieniędzy z bankomatów i wpłacanie ich do kryptowalutowych bankomatów. 52-latek usłyszał już zarzuty. Dzisiaj zostanie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

Do pierwszego oszustwa doszło w połowie lipca na terenie gminy Rejowiec Fabryczny. Z relacji pokrzywdzonej 72-latki wynikało, że zainteresowała się możliwością inwestowania w akcje podmorskiego gazociągu. W tej sprawie nawiązały z nią kontakt osoby podające się za doradców finansowych. Manipulując, nakłoniły ją do zainstalowania w telefonie aplikacji umożliwiającej zdalną obsługę urządzenia. To umożliwiło oszustom wypłatę ponad 140 tysięcy złotych z jej konta bankowego.

Kilka dni później, również na terenie gminy Rejowiec Fabryczny doszło do tego samego typu oszustwa. Tym razem 62-latka odpowiedziała na ogłoszenie o możliwości inwestycji w akcje gazociągów. Schemat działania oszustów był taki sam. Również zainstalowała aplikację umożliwiającą zdalną obsługę urządzenia i generowała kody blik, które umożliwiły sprawcom wypłatę pieniędzy w bankomacie. Pod ich namową kobieta zaciągnęła też kredyt na dalsze inwestycje. Straciła blisko 120 tysięcy złotych.

Tymi sprawami zajęli się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z chełmskiej komendy. W wyniku własnych ustaleń wytypowali 52-letniego mieszkańca Chełma, który dokonywał wypłat pieniędzy w bankomatach, a następnie wpłacał je w bitomatach.

