61-latek odpowie za nawoływanie do popełnienia zbrodni Data publikacji 26.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 61-latka, który odpowie za nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Kaliszanin wymalował farbą na ścieżce pieszo-rowerowej napisy, nawołujące do zabójstwa osób pełniących funkcje publiczne w państwie. Na podstawie zebranego materiału prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kaliszu przedstawił zatrzymanemu zarzut.

W minioną niedzielę (21 lipca) na ścieżce pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Prosny w Kaliszu pojawiły się obraźliwe napisy i symbole. Wśród nich również takie, które nawoływały do pozbawienia życia osób pełniących funkcje publiczne w państwie. W związku z doniesieniami medialnymi oraz zgłoszeniami, które odebrał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu na miejsce skierowani zostali policjanci pionu kryminalnego, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy w tej sprawie. Na odcinku około 2 km ujawniono 11 różnego rodzaju napisów i symboli. Policjanci nie tylko wykonali oględziny każdego z tych miejsc, ale również zabezpieczyli inny materiał, który może stanowić dowód w tym postępowaniu. O zdarzeniu, jeszcze tego samego dnia została również powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Kaliszu.

Nad ustaleniem sprawcy zdarzenia natychmiast zaczęli pracować policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zabezpieczono dziesiątki godzin nagrań z różnego rodzaju monitoringów. Funkcjonariusze sprawdzali każdą informację, która pojawiła się w przestrzeni publicznej lub była wynikiem ich pracy operacyjnej. Przez niemal pięć dni policjanci pracujący nad sprawą nie odpuszczali ujawniając kolejne fakty, które ostatecznie doprowadziły ich do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymany został 61-letni mieszkaniec Kalisza. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu usłyszał zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni. To przestępstwo określone w artykule 255 § 2 Kodeksu Karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.