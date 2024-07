Mieli magazyn i wytwórnię narkotyków Data publikacji 29.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Poznania i Lublina zlikwidowali duży magazyn narkotyków. Mefedron, amfetamina i marihuana zostały znalezione pod Obornikami. Zatrzymana została kobieta i jej były partner. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

29-letnia kobieta i jej 33-letni były partner zostali zatrzymani 18 lipca na terenie powiatu obornickiego. Policjanci, przeszukując mieszkanie znaleźli u nich ok. 9 litrów płynnego mefedronu, 2 kg amfetaminy, 1,8 kg marihuany, substancję krystaliczną i prawie 2 kg innego suszu, który jest aktualnie badany. Funkcjonariusze także zabezpieczyli prekursory do produkcji narkotyków i urządzenia mogące do tego służyć. Zatrzymanie obojga podejrzanych nie było przypadkowe.

Policjanci z poznańskiego wydziału antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mieli informacje, że z terenu powiatu obornickiego trafiają na rynek narkotyki, i to w większych ilościach. Podobne informacje mieli policjanci z Lublina. Z tymi informacjami oraz materiałami dowodowymi policyjni śledczy poszli do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach i zaplanowali wspólną realizację.

Grupy realizacyjne z odpowiednimi nakazami wkroczyły 18 lipca do domu jednorodzinnego w niewielkiej wsi pod Ryczywołem. W kuchni domu policjanci znaleźli istny magazyn narkotyków, prokursorów i półproduktów. Były też narzędzia i urządzenia do wytwarzania narkotyków. Zadziwiające było to, że narkotyki mogły być wytwarzane na oczach dwójki małych dzieci. Były partner kobiety został zatrzymany tego samego dnia w innym miejscu.

Kobiecie i mężczyźnie zostały w szamotulskiej prokuraturze postawione zarzuty posiadania dużych ilości narkotyków, które zamierzali sprzedawać. Na wniosek policji i prokuratury kobieta została aresztowana. Mężczyzna został oddany pod dozór Policji. Obojgu grozi im do 12 lat więzienia.