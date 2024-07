Groźna sytuacja na Zalewie w Nieliszu. Z pomocą przypłynęli policyjni wodniacy i ratownicy WOPR

Data publikacji 29.07.2024

Na zalewie w Nieliszu doszło do niebezpiecznej sytuacji. Policjanci podczas wodnego patrolu zauważyli dryfujący na środku zbiornika rower wodny. Z uwagi na silny wiatr i wysokie fale czteroosobowa załoga nie mogła samodzielnie dopłynąć do brzegu. Policjanci i ratownicy WOPR od razu zareagowali i bezpiecznie przetransportowali załogę na brzeg. Do brzegu odholowali również rower wodny. Apelujemy o bezpieczne i rozsądne korzystanie ze sprzętu pływającego.