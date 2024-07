Pomoc policjantów z Ciężkowic nadeszła w porę Data publikacji 29.07.2024 Powrót Drukuj Sukcesem zakończyły się prowadzone przez Policjantów z Komisariatu Policji w Ciężkowicach poszukiwania zaginionego seniora. Mężczyzna z demencją starczą i zanikami pamięci błąkał się po miejscowości Gromnik.

73-latek z licznymi starczymi chorobami, na co dzień zamieszkuje ze swoją rodziną w Opolu. W poniedziałek, 22 lipca br. rano wyszedł ze swojego domu, pokonując pozostawione przez rodzinę zabezpieczenia, udał się na dworzec kolejowy, wykupił bilet, wsiadł do pociągu i wysiadł na dworcu w Gromniku. Cały dzień rodzina poszukiwała seniora w Opolu. Dopiero po południu, syn zaginionego przypomniał sobie, że w telefonie komórkowym seniora jest aplikacja, która pozwala na jego lokalizację. Gdy ustalono na tej podstawie miejsce przebywania zaginionego mężczyzny, powiadomiona została również tarnowska Policja. Syn poszukiwanego prosił o pilną interwencję, ponieważ bateria telefonu seniora ma jeszcze jedyne 3 procent, a po jego wyłączeniu nie będzie można jego już zlokalizować. Przekazał również, że ojciec ma demencję starczą i zaniki pamięci, a jego pobyt poza domem może go narazić na utratę zdrowia, a nawet życia.

Policjanci pojechali we wskazane przez rodzinę miejsce i odnaleźli starszego mężczyznę. Na miejsce przybyli również ratownicy medyczni, którzy stwierdzili u 73-latka odwodnienie i lekki udar słoneczny. Senior trafił do tarnowskiego szpitala.