Zabił kobietę i uciekł z miejsca zbrodni - kryminalni zatrzymali 20-latka w niespełna 12 godzinach od popełnienia przestępstwa

Data publikacji 29.07.2024

Mieszkaniec Dolnego Śląska po kłótni z ofiarą w jednym z opolskich mieszkań miał doprowadzić do śmierci 30-latki uderzając ją młotkiem. Po popełnieniu przestępstwa 20-latek uciekł do województwa mazowieckiego. Dzięki współpracy kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w niespełna 12 godzin od popełnienia przestępstwa, policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.