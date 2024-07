Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 nielegalnych automatów do gier o łącznej wartości 230 tysięcy złotych Data publikacji 29.07.2024 Powrót Drukuj Tczewscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, skontrolowali miejsca z nielegalnymi automatami do gry. W ciągu jednego dnia sprawdzili 3 punkty na terenie Tczewa, gdzie zabezpieczyli 19 maszyn działających w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych oraz pieniądze w kwocie ponad 5 tysięcy złotych. Łączna wartość zabezpieczonych urządzeń to 228 tysięcy złotych. Dalsze czynności przeprowadzą funkcjonariusze KAS.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego z Elbląga, Iławy oraz Olsztyna kontrolowali punkty z urządzeniami do gier hazardowych na terenie Tczewa. Kontrole prowadzone były pod kątem ich legalności. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze skontrolowali 3 lokale, w których zabezpieczyli 19 nielegalnych automatów do gier o wartości 228 tysięcy złotych. Dodatkowo zajęto środki pieniężne w wysokości ponad 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego będą teraz prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie. Zgodnie z kodeksem karno-skarbowym za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.