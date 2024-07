3-latek wypadł z okna. Policjanci zatrzymali pijaną matkę, która trafiła do aresztu

Data publikacji 29.07.2024 Powrót Drukuj

Policjanci powiatu kłodzkiego wyjaśniają okoliczności wypadnięcia z I piętra dziecka. 3-letni chłopiec w stanie niezagrażającym życiu został przewieziony do szpitala. W tej sprawie zatrzymano kompletnie pijaną matkę, która trafiła do policyjnego aresztu. Rodzeństwem chłopca zaopiekowali się jego dziadkowie, a nieodpowiedzialna kobieta, po wytrzeźwieniu, usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Za taki czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.