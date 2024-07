Mocne uderzenie gdańskich policjantów w narkobiznes Data publikacji 30.07.2024 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 27-latka, który przewoził swoim samochodem prawie 26 kg różnych narkotyków. Czarnorynkowa, orientacyjna wartość zabezpieczonych substancji to ok. 2,5 mln zł. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości narkotyków i trafił na trzy miesiące do aresztu. Teraz grozi mu kara nawet 20 lat więzienia.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zdobyli informację o mieszkańcu Gdańska, który miał posiadać narkotyki. Policjanci zajęli się tą sprawą, szczegółowo sprawdzili zdobyte informacje, ustalili też dane mężczyzny oraz samochód, którym się poruszał. W minioną środę policjanci zauważyli ustalone audi na terenie Osowej i zatrzymali je do kontroli. Podczas szczegółowej kontroli ujawnili i zabezpieczyli spore ilości środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych. W specjalnie przygotowanym schowku kryminalni znaleźli m.in. 22 paczki marihuany o łącznej wadze ponad 5 kg, 10 butelek z płynną amfetaminą o wadze około 10 kg, 0,5 kg amfetaminy w proszku oraz 10,5 kg tabletek MDMA (ecstasy). 27-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone narkotyki kryminalni przekazali do badań biegłemu sądowemu.

Na podstawie zgromadzonych dowodów, w tym opinii biegłego prokurator przedstawił 27-latkowi zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu sprawca trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za tego typu przestępstwo grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.