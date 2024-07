Młoda kobieta straciła wszystkie oszczędności - nie wierzmy obcym osobom, które do nas dzwonią!

Data publikacji 30.07.2024

Na kwotę ponad 110 tysięcy złotych została oszukana 24-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego. Niestety uwierzyła ona osobie, która do niej zadzwoniła i przedstawiła się za pracownika Departamentu Bezpieczeństwa. Mężczyzna twierdził, że pieniądze na koncie kobiety są zagrożone i należy je mu szybko przekazać na „przechowanie”. Za jego namową przekazała mu kody do szybkiej płatności. Zaciągnęła także kredyt w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, który również przekazała oszustowi. Ostrzeżmy przed tego rodzaju oszustwami naszych bliskich. Nikomu nie przekazujmy pieniędzy ani danych do naszego konta, bez względu jaką „bajkę” rozmówca będzie nam opowiadał.