Wrocławscy policjanci zatrzymali „serwisanta sprzętu AGD”, który oszukał co najmniej 40 osób

Data publikacji 30.07.2024

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zajmujący się na co dzień ściganiem przestępstw gospodarczych, zatrzymali ostatnio mężczyznę podejrzanego o kilkadziesiąt oszustw. Funkcjonariusze ustalili, że 35-latek zgłaszał się do różnych osób poprzez platformę internetową i oferował swoje usługi w zakresie serwisowania sprzętu AGD. Sprawca po oględzinach takich urządzeń pobierał od pokrzywdzonych zaliczki w kwocie kilkuset złotych a następnie nie realizował zobowiązań i kontakt z nim się urywał.