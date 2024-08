Uroczyste Obchody Święta Policji w CBŚP Data publikacji 30.07.2024 Powrót Drukuj Dziś odbyły się uroczyste Obchody Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji. 105. rocznica powstania Policji Państwowej to doskonała okazja do podziękowań dla pracowników i funkcjonariuszy za pełną poświęcenia pracę i służbę. Obchody honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

Obchody Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji rozpoczęły się uczczeniem pamięci poległych w służbie funkcjonariuszy poprzez złożenie wieńca w Miejscu Pamięci „Utracone pióra”.

Główne uroczystości policyjnego święta zapoczątkował uroczysty apel z okazji 105. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wzięli w nim udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr Tomasz Michułka, przedstawiciele Policji, innych służb, instytucji, emeryci policyjni, oficerowie łącznikowi akredytowani w kraju i za granicą, przedstawiciele formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych, oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy CBŚP. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Fundacji, Stowarzyszeń, Związków Zawodowych oraz duchowieństwa.

Dowódca uroczystości nadkom. Przemysław Idec złożył Panu Ministrowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt przy dźwiękach Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji.

Zgromadzonych powitał komendant CBŚP, insp. Cezary Luba, mówiąc: „Pracuj w ciszy, niech efekt przyniesie hałas” – to motto przyświeca wszystkim Policjantom i Pracownikom CBŚP już od prawie 25 lat. Przez ten czas skrót CBŚP stał się synonimem skuteczności, profesjonalizmu oraz ciężkiej policyjnej pracy w dążeniu do celu. O rezultatach naszej służby — czyli walki ze zorganizowaną przestępczością — słyszą wszyscy, ale tylko nieliczni wiedzą jak wiele wyrzeczeń i wysiłku kosztuje „praca w ciszy”, której efektem jest ten „hałas”. Wiecie to Wy, Policjanci CBŚP, bo to dzięki Wam i Waszym poprzednikom CBŚP stało się elitarną jednostką Policji szanowaną przez społeczeństwo oraz budzącą respekt wśród członków grup przestępczych.

Pan komendant złożył także gratulacje odznaczonym i awansowanym, oraz podziękował rodzinom i bliskim policjantów i pracowników zaznaczając, że często dość boleśnie odczuwają trudy naszej służby. ,,... Dzięki Wam jest dla mnie ogromnym zaszczytem i honorem stać na czele Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziękuję" – dodał na zakończenie swojego przemówienia insp. Cezary Luba.

Kolejnym elementem policyjnego ceremoniału było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Funkcjonariusze oraz pracownicy CBŚP otrzymali: Medale za długoletnią służbę; Medale za „Zasługi dla Policji” oraz Odznakę honorową CBŚP. Ponadto przyznane zostały: Odznaka „Zasłużony Policjant”, a także odznaka okolicznościowa Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego.

Po uroczystym wręczeniu medali i odznaczeń, głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom CBŚP za dobrą, sumienną pracę i służbę, której efekty słyszymy, kiedy już zadanie zostanie wykonane.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który w swym przemówieniu podkreślił, że darzy pełnym zaufaniem Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezarego Lubę. W swoim przemówieniu Pan Komendant podziękował za służbę oraz wyraził podziękowania dla rodzin funkcjonariuszy i pracowników CBŚP, bo jak zaznaczył „…bez ich wsparcia, wiele nie moglibyśmy zdziałać…”.

Uroczystości zakończyły się złożeniem meldunku Panu Wiceministrowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji i występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, której udział znakomicie uświetnił obchody.

fot. CBŚP film: CBŚP/ BKS KGP, muz. Universal Music Production