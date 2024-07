Kolejne zatrzymania w grupie organizującej nielegalny hazard Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej 10 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmujących się organizacją nielegalnego hazardu. Były to kolejne zatrzymania w prowadzonym śledztwie. Dotychczasowe ustalenia pozwoliły na przedstawienie zarzutów 62 członkom zorganizowanej grupy przestępczej.

Śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przeprowadzili kolejne zatrzymania – tym razem na terenie 7 województw (śląskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego). W przeprowadzenie realizacji zaangażowało się kilkudziesięciu policjantów oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z kilku województw.

Do tych podejrzanych, doprowadziła śledczych wnikliwa analiza zgromadzonego w sprawie obszernego materiału dowodowego, który został również uzupełniony o oględziny kilkuset prawomocnie osądzonych już spraw sądowych. Zwiększyło to ilość akt głównych do ok. 1200 tomów.

Pomimo, że to należące do jednych z największych w kraju śledztw o takim charakterze trwa już od wielu lat, dotychczasowa współpraca obu służb, działających pod nadzorem prokuratury, przynosi coraz to nowe efekty.

Warto wspomnieć, że policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z KWP w Katowicach, współdziałając z Krajową Administracją Skarbową, w ostatnich latach przeprowadzili kilka śledztw dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się prowadzeniem nielegalnego hazardu. W sprawach tych oskarżono lub przedstawiono zarzuty ponad 230 osobom i zlikwidowano ponad 100 miejsc nielegalnego hazardu.

