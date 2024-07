Gosia zmaga się z ciężką chorobą – wspomóżmy ją w kosztownym leczeniu! Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Małgorzata Banaszak od ponad 20 lat pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. We wrześniu 2023 roku zdiagnozowano u niej nowotwór piersi z przerzutami do węzłów chłonnych. Niestety walka z chorobą wymaga specjalistycznej kuracji przeciwnowotworowej, która nie jest refundowana. Wspomóżmy Gosię w jej leczeniu i dołączmy do zorganizowanej zbiórki!

W życiu nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebować kogoś pomocy. Ważne jednak, aby w takich chwilach znalazły się osoby z dobrym sercem, które nie będą obojętne na nasze problemy. W takiej sytuacji jest aktualnie Małgorzata Banaszak, która pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Gosia od ponad 20 lat wspomaga policjantów w służbie na rzecz bezpieczeństwa Lubuszan, a teraz sama potrzebuje wsparcia.

We września 2023 roku zdiagnozowano u niej nowotwór piersi z przerzutami do węzłów chłonnych. Przeszła już chemioterapię, operację i radioterapię, ale aby pokonać chorobę wymagana jest specjalistyczna kuracja przeciwnowotworowa. Niestety leczenie to nie jest refundowane, a jego koszt znacznie przekracza jej możliwości finansowe.

Nie pozwólmy więc, aby Gosia została sama w walce z chorobą i wspomóżmy jej leczenie. W tym celu zorganizowana została specjalna zbiórka. Wchodząc na stronę https://www.siepomaga.pl/malgorzata-banaszak można przekazać dowolną kwotę. Pomagajmy, bo dobro wraca!

Opracował: asp. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim