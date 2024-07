Kolejny telefon, który uratował życie – szczecińscy dyżurni ponownie zapobiegli tragedii Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Służba w Policji to wyjątkowe powołanie. Wymaga poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, kiedy ratuje się ludzkie życie. Doskonale wiedzą o tym dyżurni Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy podczas służby w wyniku rozmowy telefonicznej uratowali życie kobiety potrzebującej natychmiastowej pomocy.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Dyżurni Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie st. asp. Krystian Repak oraz zastępca asp. szt. Adrian Uzdowski otrzymali informację od dyspozytora numeru alarmowego 112, że na ten numer zatelefonowała lekarka z prośbą o pomoc. Jej pacjentka miała ją poinformować, że ma myśli samobójcze i zamierza w najbliższym czasie targnąć się na swoje życie.

Z powodu braku możliwości ustalenia dokładnego miejsca przebywania kobiety, w działania zaangażowali się szczecińscy policjanci. Po kilku próbach połączenia dyżurni dodzwonili się do 26-latki, która nie chciała pomocy i nie udzielał informacji na temat miejsca jej przebywania. Podtrzymując połączenie z rozmówczynią, które trwało ponad pół godziny, policjanci motywowali kobietę do odejścia od zamiarów i podania aktualnego miejsca przebywania, by móc udzielić jej pomocy.

Po kilkudziesięciu minutach umiejętnie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, a także profesjonalnym działaniom podjętym przez obsadę Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji kobieta ujawniła miejsce przebywania, co pozwoliło jednemu z patroli ją odnaleźć. Została przekazana pod opiekę służbom medycznym.

Przypominamy, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile czy niepowodzenia. Co ważne - nie musimy być sami z naszymi problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby osoby dotknięte depresją lub zachowaniami autodestrukcyjnymi nie pozostawały z problemem same. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę, w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest głównym priorytetem służby.