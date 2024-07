Policjanci wyprowadzili mężczyznę z zadymionego mieszkania Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Bez chwili wahania, dwaj sanoccy policjanci weszli do zadymionego mieszkania, skąd wyprowadzili 33-latka. Mimo realnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia wrócili do pomieszczenia, aby sprawdzić, czy wewnątrz nie ma innych osób.

W poniedziałek, 29 lipca 2024 r. kilka minut po północy, policjanci pełniący służbę patrolową, z polecenia dyżurnego udali się na ul. Kopernika w Sanoku, gdzie według relacji świadka doszło do pożaru mieszkania.

Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie. Z lokalu wydobywał się dym. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który wbiegł do tego mieszkania. Bez chwili namysłu policjanci poszli go ratować. Weszli do zadymionego wnętrza i zastali na podłodze leżącego człowieka. Nie był w stanie samodzielnie wstać, dlatego pomogli mu opuścić niebezpieczne miejsce. W trakcie wychodzenia na zewnątrz mężczyzna powiedział, że w środku może przebywać ktoś jeszcze. Nie zważając na zagrożenie, policjanci ponownie weszli do zadymionego lokalu i przeszukali pomieszczenia w poszukiwaniu innych osób. Na szczęście nikogo tam nie było.

Działania gaśnicze przeprowadzili strażacy, a 33-latek z objawami zatrucia tlenkiem węgla oraz oparzeniami został przewieziony do szpitala.