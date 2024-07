Wspólna walka o życie kierowcy, który zasłabł zakończona sukcesem Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Uczestnicy ruchu drogowego, nakielscy policjanci i szubińscy strażacy ratowali życie kierowcy, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki szybkiej reakcji i skutecznie przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej serce mężczyzny zaczęło ponownie bić.

W miniony poniedziałek (29 lipca) o godzinie 14.30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nakle otrzymał zgłoszenie o kierującym, który w miejscowości Paterek zasłabł i zsiniał. Funkcjonariusz natychmiast skierował tam najbliższy patrol.

Sierż. szt. Przemysław Rybacki i st. post. Dawid Kaźmierczak z nakielskiej „drogówki" byli na miejscu już po czterech minutach od zgłoszenia. Rzeczywiście zastali poszkodowanego, u którego świadkowie zdarzenia prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Udrożnili drogi oddechowe mężczyzny, a następnie kontynuowali wraz ze świadkiem czynności ratunkowe, aż do przyjazdu funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie. Strażacy dołączyli do policjantów i wspólnie, przy użyciu defibrylatora (AED), walczyli o życie 58-latka. Po chwili do pomocy przystąpili też przybyli na miejsce ratownicy medyczni.

Dzięki zaangażowaniu służb mężczyzna odzyskał funkcje życiowe, a następnie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do bydgoskiego szpitala.

Na pochwałę i uznanie zasługuje szybka reakcja świadków zdarzenia, którzy niezwłocznie powiadomili służby i bez wahania ruszyli z pomocą.