Strzelał z wiatrówki do wiat przystankowych Powrót Drukuj Mężczyzna w drodze na ryby strzelał z wiatrówki gazowej do wiat przystankowych w Sochaczewie. Uszkodzonych zostało 11 szyb, a szkody wynikające z działania 31-latka oszacowano na ponad 20 tys. złotych. Skierniewiczanin usłyszał już zarzuty i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Sochaczewa pracowali nad sprawą uszkodzenia szyb w wiatach przystankowych. Ustalono, że sprawcą przestępstw może być osoba poruszająca się pojazdem marki BMW. Kamera miejskiego monitoringu uchwyciła moment w którym auto przejeżdża obok przystanku, a chwilę później szyba rozpada się na drobne kawałki.

Sochaczewscy policjanci szli po nitce do kłębka. Dzięki temu dotarli do Skierniewic, gdzie mieszka mężczyzna podejrzany o popełnienie przestępstw. We wtorek, 30 lipca br. policjanci referatu operacyjno-rozpoznawczego zapukali do jego drzwi. W czasie przeszukania zabezpieczono wiatrówkę (replikę krótkiej broni) i opakowanie ze śrutem.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sochaczewskiej komendy, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Wczoraj usłyszał łącznie 11 zarzutów uszkodzenia mienia i przyznał się do popełnionych przestępstw. Uszkodzenie mienia jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Radomiu / sc)