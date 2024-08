Głuszyccy policjanci zatrzymali dwie kobiety za usiłowanie uśmiercenia zwierząt

Data publikacji 31.07.2024

Przypadkowy świadek powiadomił Policję o dwóch osobach, które wrzuciły do rzeki reklamówkę. Niepokojący widok skłonił go do działania. Po wejściu do rzeki mężczyzna wyciągnął reklamówkę z trzema kotkami. Niezwłocznie podjęte czynności przez głuszyckich policjantów doprowadziły do zatrzymania dwóch kobiet. W toku prowadzonych czynności dowodowych 44 i 69-latka usłyszały zarzut zagrożony karą pozbawienia wolności. Kocięta, całe i zdrowe, przebywają w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Jak informują opiekunowie aktualnie zwierzęta, są w stanie stabilnym i będą gotowe do adopcji po odzyskaniu pełni sił.