Poszukiwany 27-latek najpierw uderzył w twarz 20-letnią kobietę, potem zaatakował policjantów Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu w Nowym Porcie zatrzymali agresywnego 27-latka. Sprawca najpierw bez powodu kopnął w bark oraz w ramię nieznaną kobietę i uderzył ją w twarz, potem naruszył nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy, a także znieważył policjantów i groził im, chcąc zmusić ich do zaniechania dalszych czynności. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany dwoma listami gończymi oraz nakazem sądowym i ma do odbycia karę 5 lat i 3 miesiące za popełnione wcześniej przestępstwa. 27-latek z Kłodzka w komisariacie usłyszał trzy zarzuty za czyny, które popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa. Jeden z nich miał charakter chuligański. Teraz zgodnie z dyspozycjami sądów mieszkaniec Kłodzka trafi do zakładu karnego.

W poniedziałek wieczorem policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Zdrojowej nieznany mężczyzna podszedł do 20-letniej kobiety i bez powodu kopnął ją w bark oraz ramię, a następnie uderzył ją ręką w twarz. Na miejsce pojechali funkcjonariusze prewencji z komisariatu w Nowym Porcie. Kiedy wskazany przez zgłaszającą mężczyzna zobaczył mundurowych, zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim i dogonili go na ul Pułaskiego. Podczas interwencji sprawca był agresywny i wulgarny wobec funkcjonariuszy. Nie wykonywał ich poleceń i naruszył nietykalność cielesną jednego z mundurowych. Dodatkowo znieważył policjantów, groził im, chcąc ich zmusić do zaniechania czynności i nie chciał podać swoich danych.

Funkcjonariusze użyli wobec agresywnego mężczyzny środków przymusu bezpośredniego, zatrzymali go i doprowadzili do komisariatu, gdzie ustalili tożsamość agresora. Podczas sprawdzania danych 27-latka z Kłodzka, okazało się, że jest on poszukiwany dwoma listami gończymi oraz nakazem sądowym i ma do odbycia karę 5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności za przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji, posiadania narkotyków, kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie ciała i niwelowanie dokumentu. Mieszkaniec Kłodzka trafił do policyjnego aresztu.

Dziś w komisariacie 27-latek usłyszał zarzuty za naruszenie nietykalności 20-letniej kobiety, za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, a także znieważenie funkcjonariuszy oraz za wywieranie wpływu na ich czynności poprzez kierowanie gróźb karalnych. Podejrzany był już karany za przestępstwa podobne, więc za swoje czyny odpowie w warunkach powrotu do przestępstwa. Ponadto zarzucane mężczyźnie przestępstwo naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonej miało charakter chuligański. Te okoliczności będą miały wpływ na podwyższenie kary zasądzonej wobec podejrzanego.

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza to przestępstwo, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo wywieranie wpływu na czynności urzędowe. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi do roku więźnia. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej.