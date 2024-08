Starszy mężczyzna z demencją zgubił się w lesie. Odnaleźli go policjanci Powrót Drukuj Małżonkowie wybrali się na grzybobranie i po chwili stracili ze sobą kontakt. Na nic zdawało się samodzielne szukanie, więc zaniepokojona żona zaalarmowała policjantów, że nie może odnaleźć swojego 78-letniego męża, który choruje na demencję. Nadchodził zmrok, więc do poszukiwań natychmiast ruszyli bytowscy funkcjonariusze. Na szczęście po niedługim czasie odnaleźli całego i zdrowego mężczyznę, przy jednej z leśnych dróg.

Do służb ratunkowych zwróciła się zaniepokojona kobieta, która wspólnie z mężem wybrała się na grzyby w gminie Lipnica. Przekazała, że będąc w lesie straciła z nim kontakt i od godziny nie może go odnaleźć. Dodała, że ma on 78-lat i choruje na demencję. Z uwagi na późną porę liczyła się każda sekunda, więc do penetracji lasu natychmiast ruszyli bytowscy funkcjonariusze. Przeczesując okolicę lasu na jednej z leśnych dróg dostrzegli oni idącego z kobiałką starszego mężczyznę. Okazało się, że jest to poszukiwany 78-latek. Na szczęście zdezorientowany mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej, więc policjanci przekazali go pod opiekę żony.

Przypominamy, by odpowiednio przygotować się przed wyjściem do lasu. Poinformujmy swoich bliskich w jakiej okolicy będziemy przebywać, a do swojego ubioru dodajmy elementy odblaskowe. Ważne jest też, aby zawsze przy sobie mieć naładowany telefon oraz latarkę, które w momencie zagubienia będą bardzo pomocne.