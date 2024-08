Młodzi policjanci zatrzymali potencjalnego zabójcę drogowego Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Widząc pijanego kierowcę, który wysiadł, by kupić kolejną butelkę alkoholu, uniemożliwili mu dalszą jazdę. Dwoje słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku pokazało jak w praktyce wygląda realizacja policyjnego hasła „Pomagamy i chronimy”.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 22 miejscowości Lędyczek. Dwoje policjantów, którzy przebywają na szkoleniu zawodowym podstawowym, wracając samochodem do swoich domów zauważyło, że na stację paliw wjeżdża pojazd osobowy, którego kierowca nie może utrzymać prostego toru jazdy. Widząc jadący slalomem samochód, policjanci postanowili sprawdzić przyczynę takiego poruszania się.

Post. Zuzanna Niedzielska (KPP Gniezno) wraz z post. Kacprem Franczakiem (KPP Września) wysiedli z auta i poszli w kierunku kierowcy, który również opuścił swój pojazd i wszedł do sklepu na stacji paliw. Stojąc tuż za nim policjanci wyczuli wyraźną woń alkoholu. Kierowca natomiast nie zatankował paliwa tylko kupował butelkę mocnego trunku. Gdy policjanci wdali się z nim w krótką rozmowę, utwierdzili się w przekonaniu, że spożywał on już wcześniej alkohol. Po wyjściu ze sklepu, mężczyzna podszedł do swojego auta i chciał pojechać w dalszą drogę. Słuchacze uniemożliwili mu jednak dalszą podróż i na miejsce wezwali patrol policji.

Po przyjeździe na miejsce radiowozu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wylegitymowali kierowcę oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. 72-letni mieszkaniec gminy Okonek miał w swoim organizmie ponad 1 promil alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy a wkrótce stanie również przed sądem, który orzeknie o zakazie prowadzenia pojazdów, grzywnie lub karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Dzięki spostrzegawczości i zdecydowanej postawie młodych policjantów, z ruchu drogowego wyeliminowany został potencjalny sprawca zdarzenia drogowego, w którym życie mógł stracić on sam a także niewinne osoby, które znalazłyby się na torze jazdy jego samochodu.

Tylko minionej doby na polskich drogach zatrzymano 357 kierowców, którzy znajdowali się w stanie po spożyciu alkoholu i mogli być sprawcami tragicznych w skutkach wypadków drogowych.