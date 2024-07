6 ambulansów kryminalistycznych dla mazowieckich policjantów Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj (31.07) w Radomiu odbyło się oficjalne przekazanie 6 Volkswagenów Transporterów T6, które dotychczas służyły inspektorom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a teraz wykorzystywane będą przez techników kryminalistycznych w garnizonie mazowieckim. Busy te zostały uzyskane nieodpłatnie z Departamentu Poboru Opłat Drogowych Ministerstwa Finansów.

W środę (31.07) policyjną flotę pojazdów garnizonu mazowieckiego zasiliło 6 używanych do tej pory przez inspektorów GITD Volkswagenów Transporterów T6. Kluczyki do pojazdów nowym użytkownikom busów wręczył osobiście p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Sławomir Nastał, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zbigniew Kapciak i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś.Pojazdy otrzymały policyjne barwy i oznakowanie. Pod maską każdego z busów znajduje się dwulitrowy silnik diesla o mocy 150 koni mechanicznych. Samochody trafiły do tych jednostek policji na Mazowszu, gdzie działają międzypowiatowe zespoły techników kryminalistyki. Na terenie garnizonu funkcjonuje 16 takich zespołów. Pojazdy przekazane zostały takze do komend, na terenie działania których dochodzi do największej ilości zdarzeń wymagających obecności na miejscu techników. Po przeprowadzonej analizie zdecydowano, że busy trafią do komend w Radomiu, Siedlcach, Grójcu, Mławie, Przasnyszu i Węgrowie.

Pojazdy przede wszystkim umożliwią niezwłoczne dotarcie na miejsce najpoważniejszych zdarzeń oraz szybką analizę zabezpieczonych na miejscu zdarzenia materiałów. Ambulansy kryminalistyczne będą wykorzystywane do prowadzenia czynności związanych z oględzinami miejsca zdarzenia, a ich wyposażenie umożliwi technikom kryminalistyki zabezpieczenie śladów i dowodów rzeczowych niezależnie od pory dnia, czy warunków atmosferycznych.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu