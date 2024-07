Uroczystość wręczenia nominacji generalskich Data publikacji 31.07.2024 Powrót Drukuj Dnia 31 lipca 2024 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nominacji na stopień nadinspektora Policji trzem oficerom Policji. Akt mianowania na stopień nadinspektora stanowi najwyższe uznanie zasług w służbie. W trakcie uroczystości tę podniosłą chwilę przeżywali: insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji, insp. Mariusz Krzystyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Cezary Luba, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ceremonia wręczenia nominacji generalskich dla oficerów Policji odbyła się w Pałacu Prezydenckim o godzinie 11:00. Prezydent RP, Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopień nadinspektora Policji Markowi Boroniowi, Cezaremu Lubie i Mariuszowi Krzystyniakaowi, a minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak wręczył im szable generalskie.

Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, w obecności ministrów Kancelarii Prezydenta RP, zastępców komendanta głównego Policji, przedstawicieli służb podległych MSWiA, duchowieństwa oraz rodzin nominowanych.

Prezydent RP Andrzej Duda pogratulował nadinspektorom nominacji i docenił ponad 30-letnie doświadczenie w strukturach Policji. Zwrócił uwagę, że formacja kontynuuje tradycje policyjne już od 105 lat, a tę zaszczytną służbę na przestrzeni lat wielu policjantów przypłaciło życiem.

– Kontynuujecie tę chwalebną służbę jako ci, którzy stoją na czele polskiej Policji. Podczas wręczania nominacji gratulowałem i dziękowałem za dotychczasową służbę. Ale proszę te słowa traktować nie jak podziękowanie czy podsumowanie, ale jako zobowiązanie, bo Policja odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej, za przysłowiowy spokojny sen obywateli – mówił Prezydent. - Właśnie dzisiaj, kiedy trwa wojna w Ukrainie, gdy mamy atak hybrydowy na granicy z Białorusią, stoją przed Policją zadania ważniejsze i bardziej odpowiedzialne niż kiedykolwiek dotychczas. Wasze doświadczenie daje jasną legitymację dla tych awansów i zajmowania najwyższych stanowisk w Policji.

Prezydent mówił też o znacznych środkach przeznaczonych na modernizację Policji, wyrażając wiarę, że ten proces będzie kontynuowany.

Następnie awansów pogratulował minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, zauważając, że służba w Policji jest jedną z najtrudniejszych i wymaga wielkiego poświęcenia.

- Nie mam wątpliwości, że jesteście policjantami z powołania, kochacie to, że możecie służyć obywatelom i społeczeństwu – powiedział minister. - W dzisiejszych awansach, poza chwilą radości i dumy, tkwi wielkie zobowiązanie na przyszłość. Bo przed wami jeszcze więcej ciężkiej służby w tym trudnym czasie, gdy wyzwań dla Policji jest znacznie więcej niż kiedyś.

Nadinsp. Marek Boroń urodził się 25 kwietnia 1974 r. Policyjny mundur założył 30 lat temu, w październiku 1994 r. Służbę w Policji rozpoczął od stanowiska aplikanta w Komendzie Rejonowej Policji II. Na początku zbierał doświadczenie w pionie prewencji, a następnie pełnił funkcje na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo-śledczych i do spraw zabójstw jednostek garnizonu stołecznego. Od lutego 2001 r. kontynuował służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, pełniąc początkowo funkcje wykonawcze, a od maja 2005 r. funkcje kierownicze na stanowiskach: zastępcy naczelnika i naczelnika komórek organizacyjnych CBŚ KGP. Od 7 lipca 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora CBŚ KGP, a 6 października 2014 r. mianowano go na stanowisko zastępcy komendanta CBŚ KGP, natomiast 9 października tego samego roku został mianowany zastępcą dyrektora Centralnego Biura Śledczego Policji. W styczniu 2016 r., został odwołany z zajmowanego stanowiska i pozostał do dyspozycji komendanta głównego Policji, pełniąc służbę w Biurze Kryminalnym KGP, a następnie Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, a od 27 do 31 maja 2021 r. miał powierzone obowiązki dyrektora BWiIK KGP. 22 grudnia 2023 r. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powołał insp. Marka Boronia, na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji i powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta głównego Policji. 21 marca 2024 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał go na stanowisko komendanta głównego Policji. W 2004 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończył Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Nadinsp. Marek Boroń w trakcie pełnienia służby został uhonorowany: Brązowy „Krzyż Zasługi”, Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”, Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę”, Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”, Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” i Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”.

Nadinsp. Mariusz Krzystyniak urodził się w 1971 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku i od początku był związany z pionem kryminalnym śląskiego garnizonu. Przez pierwsze lata pełnił służbę w Komisariacie III Policji KRP Bytom, w pionach prewencji i kryminalnym. Od lipca 1999 r. był specjalistą Wydziału Kryminalnego KMP w Bytomiu, a trzy lata później rozpoczął pracę w Wydziale Kryminalnym KWP w Katowicach. Przez następne lata pełnił służbę w Wydziale dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach, by 25 lutego 2012 r. zostać zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowicach. Rok później został powołany na stanowisko naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach. W kwietniu 2015 r. powierzono mu stanowisko naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Zaangażowanie i profesjonalizm doprowadziły do powierzenia mu wyższych stanowisk kierowniczych. 17 maja 2016 r. został zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a w kwietniu 2021 r. objął stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 9 lutego 2024 r. został Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, a od 20 czerwca 2024 r. powierzono mu kierowanie śląskim garnizonem Policji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ukończył szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security.Nadinsp. Mariusz Krzystyniak został uhonorowany Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem XX-lecia NSZZP, Srebrną Odznaką ,,Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Kl.I, Złotą Odznaką ,,Zasłużony Policjant”, Medal 30-lecia Powstania NSZZP Policjantów, Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, Medal „PRO PATRIA”, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji

Nadinsp. Cezary Luba ma 51 lat. Wstąpił do Policji w 1992 roku i pracował w Wydziale Kryminalnym KWP w Siedlcach. W 1997 r. trafił do Komendy Głównej Policji, gdzie pracował w Biurze do Spraw Narkotyków, przekształcone później w Biuro do Walki z Przestępczością Narkotykową. Od roku 2000 rozpoczął służbę w powstałym Centralnym Biurze Śledczym KGP. W 2001 r. związał się z policyjnymi misjami zagranicznymi. W Bośni i Hercegowinie był szefem Połączonego Zespołu Śledczego Misji ONZ na Dystrykt Brczko. Po powrocie z misji w 2005 roku został zastępcą naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚ KGP, a od 2008 r. także naczelnikiem tego wydziału. W 2014 roku został ekspertem w Polskim Kontyngencie Policyjnym Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, później, w 2021 r. powołano go na zastępcę szefa misji w Kosowie. Od lutego 2024 roku jest Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Dziennikarstwo i Nauki Polityczne. W 2004 r. ukończył Narodową Akademię FBI w Quantico w USA. Nadinsp. Cezary Luba w trakcie pełnienia służby otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”, Brązowy „Krzyż Zasługi”, Srebrną Odznakę ,,Zasłużony Policjant”, Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznakę ,,Zasłużony Policjant”.

