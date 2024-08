Kolejne działania policyjnej specgrupy Data publikacji 01.08.2024 Powrót Drukuj W dalszym ciągu na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego działa specgrupa powołana przez Komendanta Głównego Policji, której głównym celem jest zwalczanie przestępczości gangów powiązanych z pseudokibicami. W jej skład, pod przewodnictwem CBŚP wchodzą również funkcjonariusze KWP w Krakowie, KWP Rzeszowie oraz Karpackiego Oddziału SG, natomiast śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W realizacji uczestniczyło blisko 200 funkcjonariuszy z Zarządu w Krakowie i Rzeszowie CBŚP, KWP w Krakowie oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcia udzielili funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Krakowa i Rzeszowa. Działania przeprowadzono na terenie województw małopolskiego oraz podkarpackiego. W sumie zatrzymań, przeszukań i doprowadzeń z Zakładów Karnych dokonano w stosunku do 23 osób.

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli 9 jednostek nielegalnie posiadanej broni palnej wraz z ponad 500 sztukami amunicji do niej oraz dwoma tłumikami, dodatkowo kilkanaście jednostek broni czarnoprochowej, którą przekazano do dalszych badań. Zabezpieczono 12 kg różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości hurtowej ponad 200 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono równowartość ponad 60 tys. zł w różnych walutach. Łącznie śledczy zarzucają członkom grupy, iż wprowadzili do obrotu m.in. ponad 1200 kg marihuany o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 21 milionów złotych.

W Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, popełnienia przestępstw narkotykowych, handlu bronią, rozbojów, pobić, kradzieży z włamaniem oraz zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem w ramach porachunków pomiędzy grupami przestępczymi, co dodatkowo świadczy o stopniu demoralizacji i skali zagrożenia, jaką niesie zorganizowana przestępczość grup pseudokibicowskich. Decyzją sądu 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Dodatkowo wystąpiono do Sądu o wydanie Europejskich Nakazów Aresztowania w stosunku do podejrzanych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Wśród zatrzymanych są osoby podejrzane m.in. o dokonanie napadu na siedzibę firmy kurierskiej DPD w Krakowie w 2015 r., gdzie łupem sprawców padło ponad 600 tysięcy złotych. Członkom grupy prokuratorzy zarzucili także przemyt narkotyków, liczne włamania dokonane na przestrzeni wielu lat, gdzie łączna wartość strat wśród poszkodowanych wynosi ponad 700 tysięcy złotych.

fot/film: CBŚP, muz. Universal Music Production