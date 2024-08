Mogileńscy policjanci eskortowali do szpitala kobietę ze wstrząsem anafilaktycznym Data publikacji 01.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego z mogileńskiej komendy zostali poproszeni o pilotowanie auta, w którym siedziała kobieta ze wstrząsem anafilaktycznym. Mundurowi zapewnili bezpieczną oraz szybką eskortę do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę (28 lipca) o godzinie 17:40 na ulicy Inowrocławskiej w Strzelnie. Do pełniącego służbę patrolu ruchu drogowego z mogileńskiej komendy podjechał kierujący samochodem marki Land Rover, który poprosił o pomoc w pilnym dotarciu do szpitala. Mężczyzna wyjaśnił, że jego 47-letnia żona została ugryziona przez osę, w wyniku czego dostała wstrząsu anafilaktycznego, co stanowi bezpośrednie zagrożenie jej życia, gdyż jest uczulona na jad owadów. Policjanci nie zastanawiali się ani chwili, natychmiast powiadomili dyżurnego, włączyli sygnały uprzywilejowania w radiowozie i ruszyli w kierunku inowrocławskiego szpitala. Tuż za nimi jechał samochód marki Land Rover z kobietą, która wymagała natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Dzięki szybkiej reakcji asp. Damiana Nowaka i st. sierż. Mikołaja Palickiego kobieta w krótkim czasie trafiła pod opiekę medyków.

Ta interwencja, jedna z wielu, jakie codziennie podejmują policjanci w całej Polsce udowadnia, że hasło „Pomagamy i chronimy” to nie jest pusty frazes, a motto, którym kierują się funkcjonariusze podczas codziennej służby.