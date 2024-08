Tymczasowy areszt dla mężczyzn okradających podróżnych Data publikacji 01.08.2024 Powrót Drukuj Do tymczasowego aresztu trafiło dwóch obywateli Gruzji, zatrzymanych w wyniku pościgu na parkingu przy drodze S17 w Olempinie. Mężczyźni okradali podróżujących, którzy zatrzymali się tam na odpoczynek. W sposób szczególnie zuchwały kradli portfele, saszetki i torebki. Łączne straty to ponad 44 tysiące złotych. Zostali zatrzymani przez policjantów z Kurowa, dzięki ustaleniom i wsparciu kryminalnych z KWP w Lublinie i Puław.

Postępowanie w sprawie kradzieży na parkingu przy drodze S17 w Olempinie w gminie Markuszów prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Puławach. W czynności zaangażowani są również funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie.

Sprawa dotyczy okradania podróżujących, którzy zatrzymali się na odpoczynek w Miejscu Obsługi Podróżnych. W sposób szczególnie zuchwały sprawcy rabowali portfele, torebki i saszetki z pieniędzmi. W lipcu br. okradli w ten sposób troje obywateli Ukrainy, czyniąc straty w łącznej wysokości 44 tysiące złotych.

Prowadzone czynności operacyjne przez Wydział Kryminalny KWP w lublinie oraz śledczych z Puław doprowadziły do ustaleń, że sprawcy poruszają się samochodem marki Renault, w którym co jakiś czas zmieniają tablice rejestracyjne.

W poniedziałek (29 lipca) bezpośrednio po dokonaniu przez nich kradzieży na jednym z parkingów przy S17, policjanci z Kurowa zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 54 i 44 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani w wyniku informacji przekazanej przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie.

Siedzący za kierownicą renault 54-latek zlekceważył sygnały do zatrzymania i kontynuował jazdę między zaparkowanymi na parkingu samochodami, ostatecznie uderzając w jeden z nich, oczekujący w kolejce do restauracji. Następnie porzucił pojazd i wraz z pasażerem uciekli pieszo. Zostali zatrzymani w pościgu przez policjantów. Obaj trafili do policyjnego aresztu, a kryminalni z Puław kontynuowali czynności, zmierzające do udowodnienia zatrzymanym popełnionych czynów.

Zebrane w sprawie materiały pozwoliły na sformułowanie i przedstawienie 54 i 44-latkowi zarzutów. Starszy z nich usłyszał 6 zarzutów, młodszy pięć. Dotyczą kradzieży zuchwałych, używania podrobionych tablic rejestracyjnych oraz niezatrzymania się do kontroli w przypadku kierującego Renault. Straty oszacowano na 44 tysiące złotych.

Wczoraj na wniosek Policji i prokuratury puławski sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za kradzież zuchwałą kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak wynika z ustaleń kryminalnych z KWP w Lublinie, zatrzymani mężczyźni mogą mieć na koncie więcej takich czynów, których dokonywali na terenie innych województw.

(KWP w Lublinie / kp)