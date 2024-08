Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uśmiercił psa Data publikacji 01.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. zatrzymali 61-latka, który zabił psa. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 29 lipca 2024 roku w godzinach południowych dyżurny grodziskiej jednostki otrzymał informację, że w lesie na terenie gminy Grodziska Wlkp. znaleziono truchło psa. Na miejsce szybko pojechali policjanci.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego natychmiast zajęli się sprawą. Policjanci przeprowadzili szereg czynności, które we wtorek, 30 lipca br. doprowadziły do zatrzymania 61-latka. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał, że powodem jego czynu miało być niespokojne zachowanie psa podczas spacerów. W trakcie wykonywanych czynności mężczyzna przyznał się do winy.

Ustawa o ochronie zwierząt za tego rodzaju przestępstwo przewiduję karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Posiadanie czteronoga to duży obowiązek, każdy, kto będzie chciał zostać, bądź jest szczęśliwym posiadaczem psa, powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi trzymania psa oraz jakie obowiązki musi spełnić jego właściciel. Przede wszystkim należy zapewnić właściwe warunki, o których mówi Ustawa o ochronie zwierząt.