Po brutalnym ataku na kontrolera MZK 19-latek został tymczasowo aresztowany Data publikacji 01.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z II komisariatu w Koszalinie kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali 19-latka, który dotkliwie pobił kontrolera w autobusie linii nr 8, doprowadzając do jego poważnych obrażeń. Podejrzany już usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (29 lipca) po godzinie 6:20, w autobusie linii numer 8 przy ulicy Krakusa i Wandy w Koszalinie. Z relacji pokrzywdzonego oraz zapisu kamer monitoringu zabezpieczonego z pojazdu wynika, że w trakcie rutynowej kontroli biletów 19-latek, który nie miał ważnego biletu stał się agresywny. Mężczyzna niesprowokowany w żaden sposób przez pokrzywdzonego zaczął bić, kopać i okładać kontrolera pięściami. Gdy 32-latek osunął się na ziemię sprawca zadał mu kilka silnych ciosów, jednocześnie kopiąc go po całym ciele, Po tym zdarzeniu 19-latek próbował sforsować drzwi pojazdu, aż w końcu udało mu się opuścić autobus. Kontroler z obrażeniami głównie w okolicach twarzy został przetransportowany do koszalińskiego szpitala.

Policjantów z koszalińskiej komendy o incydencie powiadomił dyspozytor MZK . Kryminalni z II komisariatu szybko podjęli działania, dzięki którym po niespełna kilku godzinach od zdarzenia, w wyniku czynności operacyjnych 19-latek bez stałego miejsca zamieszkania, został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Mężczyźnie został przedstawiony w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem ewentualnym oraz został złożony wniosek o zastosowanie wobec 19-latka środka w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec mężczyzny izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.