"Pomagamy i chronimy" - olsztyńscy policjanci pilotowali 3-letnią dziewczynkę do szpitala

Data publikacji 01.08.2024

Policjanci z Komisariatu Policji z Olsztyna (powiat częstochowski), podczas patrolu zostali poproszeni o pomoc przez kierującego, który wiózł swoją 3-letnią córkę do szpitala. Jak się okazało, dziewczynka została ukąszona przez szerszenia. W takich sytuacjach czas jest najważniejszy, dlatego stróże prawa nie zamierzali go tracić i policyjną eskortą zapewnili szybki dojazd do szpitala.