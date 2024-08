77-latek oszukany na ponad 600 000 złotych Data publikacji 01.08.2024 Powrót Drukuj Ofiarą oszustów działających w internecie padł 77-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego. Mężczyzna zamierzał zarobić na kupnie i sprzedaży aktywów finansowych. Stracił ponad 600 000 zł. Sprawą zajmują się już lubelscy policjanci. Apelujemy o ostrożność!

77-latek z powiatu lubelskiego powiadomił policjantów z 3. komisariatu o oszustwie. Mężczyzna oświadczył, że w chciał zarobić na kupnie i sprzedaży aktywów finansowych (akcje, obligacje, waluty). W związku z tym zgodził się na ofertę firmy internetowej. Mężczyzna został poproszony o wykonywanie poleceń doradcy. To miało mu zapewnić szybki zysk. Emeryt wykonał łącznie 12 przelewów na zagraniczne rachunki bankowe w Irlandii i Luksemburgu. Każdy przelew wykonywany był pod presją czasy i groźbą utraty wcześniej zainwestowanych pieniędzy. Mężczyzna łącznie przekazał ponad 600 000 złotych.

Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy próbach inwestycji. Zanim zaczniecie inwestować, warto zapoznać się ze wszystkim zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Nie należy wierzyć w zapewnienia osoby, która proponuje szybki i wysoki zysk. Nie zgadzajmy się na instalowanie na komputerze aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli rzekomy doradca inwestycyjny zapewnia, że jest to bezpieczne i jednocześnie konieczne do inwestowania. Nie należy ulegać presji i działać pod wpływem chwili. Jeśli podejrzewamy, że doszło do oszustwa, jak najszybciej skontaktujmy się ze swoim bankiem. Należy również o podejrzeniach zawiadomić Policję.