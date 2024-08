Skradli ponad 800 opon wartych prawie 500 tysięcy złotych Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Tarnowscy „kryminalni” z komisariatu centrum zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy skradli 825 opon wartych 479 731 złotych. Usłyszeli zarzut kradzieży i będą odpowiadać przed tarnowskim sądem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci odzyskali część skradzionych opon.

Funkcjonariusze z wydziału mienia Komisariatu Policji Tarnów-Centrum zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w sposób zorganizowany skradli z magazynu opon w Tarnowie 825 sztuk opon w różnych rozmiarach. Straty, jakie zostały wyliczone sięgają kwoty prawie 500 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali 90 skradzionych opon wartości ponad 50 tysięcy złotych. Podczas przesłuchania mężczyźni przyznali się zarzutów. Usłyszeli w sumie 41 zarzutów kradzieży, której się dopuścili w okresie od stycznia 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Postępowanie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, a materiał dowodowy zostanie następnie przekazany do tarnowskiej prokuratury, która wystąpi do tarnowskiego sądu z aktem oskarżenia. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.